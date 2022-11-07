Ушел из жизни экс-заместитель гендиректора КАМАЗа Наиль Нурмухаметов

Фото: телеграм-канал главы Елабужского района РТ Рустема Нуриева

На 74-м году жизни скончался почетный гражданин Набережных Челнов, удостоенный звания «Ударник строительства КАМАЗа», бывший заместитель генерального директора предприятия Наиль Нурмухаметов.

Нурмухаметов был направлен на Камский автомобильный завод в 1973 году, где его избрали секретарем комитета ВЛКСМ КАМАЗа. В 1981 году его назначили заместителем генерального директора предприятия по общественному питанию и подсобным хозяйствам. Через девять лет он стал вице-президентом — замгендиректором КАМАЗа по соцразвитию.

С 1996 по 2004 год работал в компании президентом Фонда создания новых рабочих мест и поддержки предпринимательства. После этого он занимал должности в таких компаниях как «Лукойл-Энергогаз» и «Татнефть — Нефтехим». Последние годы руководил своей компанией СОК «Автозаводец».

Наиль Нурмухаметов избирался депутатом Верховного Совета Татарстана двух созывов (с 1987 по 1995 год). Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», медалью «За доблестный труд», знаком «Ударник строительства КАМАЗа».

Фото: kamaz.ru

Напомним, в конце октября скончался хирург Ахат Зарипов. Ему было 29 лет. На протяжении последних трех лет он работал в Чистопольской ЦРБ, развивал там инновационные хирургические методы, исполнял обязанности заместителя главного врача, руководил ковидным госпиталем.



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Максим Кокунин