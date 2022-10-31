«Он подавал огромные надежды»: ушел из жизни хирург Чистопольской ЦРБ Ахат Зарипов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня ночью умер хирург Ахат Зарипов. Ему было 29 лет. На протяжении последних трех лет он работал в Чистопольской ЦРБ, развивал там инновационные хирургические методы, исполнял обязанности заместителя главного врача, руководил ковидным госпиталем.

Ахат Зарипов родился в Казани. В 2019 году окончил ординатуру по хирургии в Казани на базе РКБ. В интервью «Реальному времени» он рассказывал, что хирургию выбрал, потому что это сложная, многогранная и очень обширная специализация. Только за время ординатуры он провел более 400 операций.

Руслан Зефиров, заведующий хирургическим отделением №1 РКБ, говорит о своем ученике:

— Он был очень целеустремленный, быстро рос в профессии. У него были замечательные руки, это был талантливый хирург. Я знал его с института, десять лет, он подавал огромные надежды. Он добивался всего, чего хотел, достигал всех целей, которые ставил перед собой. Он сейчас как раз проходил у нас цикл обучения по УЗИ. Конечно, весть о его смерти — гром среди ясного неба для нас всех. Это очень прискорбно и очень непонятно, я до сих пор не могу осознать этот факт. Все наше отделение соболезнует его близким и скорбит. Большая потеря.

В сентябре 2019 года, окончив обучение, Зарипов уехал работать в Чистополь, чтобы набраться опыта: в районной больнице на общего хирурга ложится большой спектр разнообразной нагрузки. Здесь он начал проводить новые операции, которых в Чистопольской ЦРБ до него не делали: стал развивать лапароскопию, малоинвазивные хирургические методы и симультанные операции (когда за одно вмешательство оперируются несколько органов).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время коронавируса Ахат Зарипов начал исполнять обязанности заведующего хирургическим отделением. «Жизнь тогда превратилась в жизнь на работе», — рассказывал он в интервью нашему изданию. Много работал врач и в красной зоне временного инфекционного госпиталя — и в терапии, и в реанимации, пройдя специальный цикл обучения. Периодически исполнял обязанности старшего врача госпиталя.

В июне 2021 года доктор прошел переподготовку и получил диплом организатора здравоохранения. Он признавался нашему изданию, что организаторская работа и работа в операционной нравились ему, пожалуй, в равной степени: «Не все хирурги любят бесконечно оперировать, иногда хочется и отвлечься на другой формат работы».

Ахат Зарипов мечтал развиваться и расти, не исключал последующих переездов в другие клиники. Постоянно расширял профессиональные горизонты — учился новым методикам, внедрял новые операции, смерть застала его во время обучения на врача УЗИ-диагностики. Был уверен в том, что нерешаемых задач нет, а медицину называл своим призванием. «Через пятнадцать лет вижу себя нестареющим врачом, который являет собой нечто среднее между оперирующим хирургом и административным работником», — говорил Ахат Радикович.

Несчастье, которое произошло сегодня ночью, поставило точку в его взлете. Ахат Зарипов действительно навсегда останется нестареющим врачом. У него остались жена и трехлетняя дочь.

Людмила Губаева