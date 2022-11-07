В Атнинском районе Татарстана ликвидировали незаконную свалку отходов животноводства

В Атнинском районе Татарстана после вмешательства природоохранной прокуратуры ликвидировали незаконную свалку отходов животноводства. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство совместно с Министерством экологии и природных ресурсов провело проверку по факту загрязнения почвы отходами животноводства. Установлено, что их складирование на ферме в селе Коморгузя осуществлялось на землю без обезвреживания.

В адрес директора ООО «Шахтер» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководитель привлечен к административной ответственности (ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ) и подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца сообщалось, что в Юго-Восточное территориальное управление Минэкологии поступила информация о крупной свалке в Альметьевске.

Житель Альметьевска на камеру телефона зафиксировал, как грузовая машина сбрасывает строительные отходы за гаражным комплексом по ул. Монтажной, и отправил сообщение в ведомство.

Экологи побывали на месте и подтвердили факт несанкционированного складирования отходов — их площадь составляла 34 тысячи кв. м. Виновнику было вынесено предостережение, а территория приведена в порядок.



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Максим Кокунин