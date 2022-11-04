В Альметьевске ликвидировали огромную свалку

Фото: Минэкологии Татарстана

В Юго-Восточное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана поступила информация о крупной свалке в Альметьевске.

Житель Альметьевска на камеру телефона зафиксировал как грузовая машина сбрасывает строительные отходы за гаражным комплексом по ул. Монтажной и отправил сообщение в ведомство.

Экологи выехали на место и подтвердили факт несанкционированного складирования отходов — их площадь составила 34 тысячи кв. м. Виновнику будет вынесено предостережение, на данный момент территория приведена в порядок.

Инспекторы Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга обнаружили несанкционированное складирование бытовых и строительных отходов. Нарушение было зафиксировано, после чего ведомство приняло меры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова