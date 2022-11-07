Объем начислений имущественных налогов граждан по Казани за прошлый год составил 3,6 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Согласно отчетности налоговых органов объем начислений имущественных налогов физических лиц по Казани за 2021 год составил 3,674 миллиарда рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.



— Сумма имущественных налогов физических лиц, поступающих в бюджет города, составляет 1 миллиард 876 миллионов рублей, или 12% в общем объеме доходов бюджета города, — уточнил он.

Из 3,6 миллиарда рублей — почти 1,8 миллиарда приходится на транспортный налог. Еще 1,4 миллиарда — налог на имущество физлиц, а 461 миллион — земельный налог.

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— Всего по состоянию на 1 ноября имущественные налоги с территории Казани поступили в консолидированный бюджет республике в объеме 1 миллиарда 432 миллиона рублей, — добавил Ирек Мухаметшин.

Скриншот трансляции

Напомним, до 1 декабря 2022 года необходимо заплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, а также транспортный и в отдельных случаях НДФЛ.



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Татьяна Демина