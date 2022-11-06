«Соперник играл не совсем предсказуемо»: Леонид Слуцкий прокомментировал матч «Рубин» — «Динамо»

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий подвел итоги сегодняшнего матча с махачкалинским «Динамо», в котором казанцы победили со счетом 1:0.

— Когда любая команда выигрывает в концовке, второй команде кажется, что результат не очень справедлив. Уверен, что такая же позиция и у хозяев сегодня. В концовке мы все-таки смогли дожать и реализовать момент. Но если быть объективным, то в целом мы были ближе к победе по моментам, по эпизодам, больше создавали. Не скажу, что это было прям систематически, и с каким-то невероятным перевесом мы играли — нет. Но все равно в эпизодах были ближе и рады, что смогли в концовке один из немногих моментов реализовать.

Говоря о сегодняшнем составе, он отметил, что выход четырех молодых игроков во многом связан с кадровыми проблемами.

— Это двойная ситуация. Не буду лукавить, что у нас серьезные кадровые проблемы. Нет огромной группы игроков. Но с другой стороны, у нас все равно оставались опытные футболисты, которые могли выйти. Вместо того же Тесленко есть опытные центральные защитники. Вместо Безрукова есть более опытные фланговые игроки. В моем понимании, когда мы говорим про футболистов 2001 года рождения и младше, они вообще не молодые. Здесь вопрос в том, что они конкурируют на равных со всеми остальными игроками. Если они эту конкуренцию выигрывают, для меня абсолютно не важен возраст футболиста. Сегодня так получилось, что четыре молодых игрока были в стартовом составе, еще пятеро было на скамейке запасных.

Фото: rubin-kazan.ru

На вопрос о предсказуемости соперника Слуцкий ответил:

— Соперник играл не совсем предсказуемо, потому что почти всегда «Динамо» играло с силовым форвардом на острие. Сегодня по существу на позиции нападающего играл Гаджиев по крайней мере в первом тайме, до перестановок. Я так понимаю, изначально были поставлены два молодых игрока и планировалась их замена в перерыве. В целом по игровой модели нас вряд ли что-то удивило, но удивило отсутствие большого силового форварда. Потому что у «Динамо» очень вертикальный футбол, много борьбы, подборов, быстрых атак. «Динамо», несмотря на то что сохранило состав после выхода из ФНЛ-2, является гиперконкурентоспособной командой и, мне кажется, никому не было легко с «Динамо» — и дома, и на выезде. Если честно, так непривычно называть махачкалинскую команду «Динамо». Потому что все, включая стадион и плакаты в клубном автобусе, говорят об «Анжи». Понятно, что нужно привыкать к новым реалиям. Более того, мой первый матч на высоком профессиональном уровне был как раз против махачкалинского «Динамо».

— Сегодня показалось, что «Рубин» самые опасные свои атаки проводил в быстрых переходах. Не думали ли о том, чтобы снизить контроль мяча и в некоторых матчах играть на контратаках?

— Мы не играли на контратаках. Но учитывая, что форсировали атаки соперники, возникали зоны, и у нас автоматически возникали моменты, где мы бы могли форсировать атаку. Если взять игру с «Акроном», где 10 человек встали за линию мяча на своей половине поля, то какую бы модель мы не выбрали и не говорили о том, что надо играть в быстрых атаках, там просто не было зон для быстрых атак. На поле играют две команды, и от двух команд зависит вариант ведения игры. Ты можешь выбрать какой угодно вариант, но если соперник не позволяет тебе реализовывать этот вариант, то он и не сможет быть реализован.

Фото: rubin-kazan.ru

— Завершился первый круг в Первой лиге, в каком матче «Рубин» показал свой максимум?

— Думаю, что «Рубин» пока, к сожалению, в силу массы объективных, субъективных, различных причин свой максимум не показывает. У нас еще три матча в этом году, поэтому нет ощущения завершения первого круга. Все дальше происходит в недельном цикле. Нам есть еще над чем работать.

— В команде много травмированных игроков, с повреждениями лидеры — Самошников, Иванов. Когда ждать их возвращения?

— Самошников — к следующей игре. Иванов точно еще появится.

— Какое состояние у Али Аднана? Когда будет известно о степени травмы игрока и его времени восстановления?

— У него сейчас возникли визовые сложности, поэтому он был вынужден выехать из России для получения визы и паспорта. Сейчас, к сожалению, это все не так быстро, поэтому мы с ним на связи и ждем, что вернется со дня на день.

— Валерий Чуперка вне заявки уже во втором матче подряд. У него травма или игрок проигрывает конкуренцию?

— Учитывая, что у нас есть места в заявке, он мог проиграть конкуренцию за место в стартовом составе, но за место в заявке у нас конкуренции по существу нет. Да, у него небольшое повреждение.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам «Рубина» после критики со стороны Дмитрия Кабутова?

— Думаю, что всем нужно быть гораздо терпимее и толерантнее друг к другу. Болельщикам нужно болеть, футболистам — играть, тогда все будет хорошо.

— Звонил ли вам президент РФС и просил ли не высказываться на тему судейства?

— Нет.

Фото: rubin-kazan.ru

— Какие главные выводы можете сделать для своей команды по итогам первого круга и в чем, помимо реализации, нужно прибавить «Рубину» во второй половине?

— Повторю, я не могу делать выводы. Мы играем в недельном цикле. Наверное, какие-то выводы можно будет делать, когда мы уйдем на зимнюю паузу.

— Телеграм-каналы сообщают, что Дзюба может оказаться в «Рубине»? Есть ли к нему интерес и хотели были ли вы видеть его в команде?

— Я с ним давно не общался, поэтому у меня никакой информации на этот счет нет.

— Программа «Плюшки» подстроена?

— Я не могу официально. Пусть каждый думает сам.

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Максим Кокунин