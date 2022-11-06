«Ак Барс» обыграл «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» обыграл «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В первом периоде обошлось без голов, но уже во втором казанцы забросили две шайбы за 3 минуты. Первым был Александр Радулов, а затем Артем Галимов.

В середине третьего периода «Северсталь» забросила одну шайбу в ворота «Ак Барса». После нарушения Вадима Шипачева судьи зафиксировали буллит в ворота Тимура Билялова. Штрафной бросок реализовал Руслан Абросимов. Далее игроки «Северстали» сравняли счет, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

Однако в овертайме Илья Сафонов забил гол, тем самым принеся победу казанцам.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

3 ноября «Ак Барс» на своей домашней арене обыграл «Салават Юлаев» (2:1 Б).

Счет в конце второго периода открыл 21-летний форвард «Салавата» Данил Алалыкин. В середине третьего периода 18-летний защитник «Ак Барса» Никита Евсеев сравнял счет. После основного времени решающий буллит реализовал Александр Радулов.

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Максим Кокунин