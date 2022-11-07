В Татарстане увеличился объем ритуальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане объем ритуальных услуг достиг почти 2,2 миллиарда рублей. Такие данные за январь-сентябрь приводит Татарстанстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем ритуальных услуг в республике вырос на 9,1%. Их доля в общем объеме платных услуг населению Татарстана составила 5,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сентябрьский объем ритуальных услуг в регионе оценивается в 285,2 миллиона рублей. Это на 3,4% меньше, чем в начале осени прошлого года.

В целом за первые три квартала 2022 года в Татарстане оказали платные услуги населению на 247,39 миллиарда рублей. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года показатель вырос на 4,9%.

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Татьяна Демина