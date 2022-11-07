Татарстанцам оказали парикмахерские и косметические услуги на 3 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за девять месяцев 2022 года оказали парикмахерские и косметические услуги на 3,06 миллиарда рублей. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года показатель вырос на 10,3%, следует из данных официальной статистики.

Непосредственно за сентябрь объем парикмахерских и косметических услуг в Татарстане составил 364,1 миллиона рублей. Это на 10,7% меньше, чем за первый месяц осени 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в целом за январь-сентябрь 2022 года в Татарстане оказали платные услуги населению на 247,39 миллиарда рублей. Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина