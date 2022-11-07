В сентябре в Татарстане вырос пассажирооборот автотранспорта общего пользования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в Татарстане составил 128,3 млн пассажирских километров. По сравнению с аналогичным месяцем 2021 года он вырос на 1,3%, а по отношению к августу 2022-го — на 4,3%.

Сентябрьский пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования Татарстана оказался самым большим за первые три квартала. Минимальный показатель зарегистрировали в январе — 90 млн пассажирских километров.

В целом за январь — сентябрь пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в республике достиг 1,027 млрд пасс-км. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, пассажирооборот представляет собой объем работы транспорта по перевозке пассажиров. Он определяется умножением числа пассажиров на расстояние перевозки.



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Татьяна Демина