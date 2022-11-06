В начале следующей недели в Татарстане ожидается небольшой снег и до +5 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели в Татарстане прогнозируется небольшой снег, в том числе мокрый. Днем воздух может прогреться до +5 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Татарстане преимущественно без осадков. Ночью температуры понизятся до -6 градусов, а днем повысятся до +3 °С.

Во вторник, 8 ноября, в республике ожидается небольшой снег, в том числе мокрый. В среду, 9 ноября, прогнозируется мокрый снег с дождем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью во вторник похолодает до –4 градусов, в среду — до –2 °С. По прогнозу синоптиков, ночные температуры в Татарстане не превысят +1 °С.

Днем 8 ноября в Татарстане ожидается от +4 до –1 °С. Днем 9 ноября прогнозируется до +5 градусов и не ниже 0 °С.

По многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября, рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев. В это время происходит переход среднесуточной температуры через отметку –5 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина