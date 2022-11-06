Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане достиг 240 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане по итогам января — сентября 2022 года объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей — сельхозорганизаций, населения, КФХ и ИП — в действующих ценах составил почти 240,8 миллиарда рублей. Такую предварительную оценку дает Татарстанстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продукции сельского хозяйства в республике увеличился. Прирост в сопоставимых ценах составил 20,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по итогам первых восьми месяцев объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Татарстана оценивался в 189 млрд рублей. Таким образом, в сентябре он составил почти 51,8 миллиарда.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина