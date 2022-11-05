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ЦБ: наши сотрудники не звонят гражданам и не делятся в соцсетях копиями документов

23:41, 05.11.2022
ЦБ: наши сотрудники не звонят гражданам и не делятся в соцсетях копиями документов
Фото: pixabay.com

Сотрудники Центрального Банка России предупредили, что не обзванивают население и не предоставляют клиентам копии своих документов в мессенджерах, написали они в своих социальных сетях.

— С помощью таких подделок злоумышленники пытаются убедить людей, будто их деньги в опасности и нужны срочные действия вроде перевода на безопасный счет. В ход идут самые разнообразные легенды. Настоящие сотрудники Банка России никогда не делают обзвонов или рассылок. И уж точно не присылают фотографии своих «удостоверений», — отмечает Банк России.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сообщение банка можно считать комментарием к недавнему посту на ресурса Pikabu, где была размещена фотография удостоверения «сотрудника» ЦБ РФ, который позвонил автору и заявил, что мошенники получили доступ к его карте и начали переводить деньги на Украину — но сотрудник финансовой организации предупредил, что разговор им придется продолжить в WhatsApp, где он отправит свое удостоверение.

ГСУ МВД по Татарстану недавно рассказали, что республика — привлекательный регион для мошенников из-за его экономической развитости и высоких доходов граждан.

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Илина Хакимова
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