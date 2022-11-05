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Скончалась музыкант оркестра театра Камала Татьяна Ларина

15:26, 05.11.2022
Скончалась музыкант оркестра театра Камала Татьяна Ларина
Фото: пресс-служба Театра Камала

В субботу, 5 ноября, скончалась Татьяна Ларина, долгие годы проработавшая музыкантом в оркестре театра Камала, сообщили в пресс-службе театра.

— Коллектив Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала выражает глубокое соболезнование родным и друзьям покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, — сказано в сообщении.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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