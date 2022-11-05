Скончалась музыкант оркестра театра Камала Татьяна Ларина
В субботу, 5 ноября, скончалась Татьяна Ларина, долгие годы проработавшая музыкантом в оркестре театра Камала, сообщили в пресс-службе театра.
— Коллектив Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала выражает глубокое соболезнование родным и друзьям покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, — сказано в сообщении.
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