Рустам Минниханов поручил организовать профилактические рейды в жилом фонде

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства республики заявил, что осенне-зимний период ставит целый ряд задач по обеспечению безопасности граждан. Он поручил Минстрою РТ, главам городов и районов, руководителям предприятий энергетики ЖКХ взять на особый контроль возможные риски и быть готовыми к оперативному реагированию на аварийные ситуации.



— К сожалению, зимние месяцы являются одними из самых неблагополучных с точки зрения пожаров в жилом фонде. Еще одна печальная статистика — отравление жителей угарным газом, — сказал он.

Он напомнил: в 2021 году в республике зафиксировали 49 происшествий, связанных с отравлением граждан угарным газом. В результате погибли 16 человек, из них один ребенок. В 2022-м произошло 32 таких происшествия: девять человек погибли, 66 пострадали, в том числе 27 детей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана считает необходимым организовать профилактические рейды в жилом фонде. Минниханов обратил внимание на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально неблагополучных граждан:

— Следует выявлять и пресекать факты самовольных врезок в электросети и газовое хозяйство, обеспечить исправность вентиляционных каналов, оказывать адресную социальную помощь малоимущим слоям населения, — добавил он.

Последний случай отравления татарстанцев угарным газом произошел 1 ноября. В квартире одного из домов на улице Нефтяников отравились угарным газом 29-летняя и 18-летняя девушки. Вместе с ними отравление также получили и четверо детей шести, пяти и двух лет и один новорожденный. Пострадавших госпитализировали.



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Маргарита Головатенко