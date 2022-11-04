Стремоусов: в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час

В Херсоне объявляется круглосуточный комендантский час, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он также напомнил о том, что региональные власти настоятельно рекомендуют всем жителям Херсона перебираться на левый берег Херсонской области и не быть мишенью для украинских националистов. Кроме того, заявляет Стремоусов, отсутствие гражданских даст возможность военным принимать более активные меры по обороне города и области.

— Мы продолжаем настоятельно рекомендовать жителям Херсона покинуть город и не быть мишенью нацистов. Не превращаться в мишень для тех, кто сегодня будет стрелять по вам, — сказал он в своем обращении.

Также в своем обращении Стремоусов рассказал о формировании колонн военной техники со стороны Украины и предположил, что это может быть подготовкой перед атакой на Херсон. В связи с этим он еще раз призвал жителей города покинуть его.



— Дайте возможность военным зачистить город от нацистов, зачистить область от нацистов и перейти в наступление на Николаевском и Одесском направлении, — призвал он жителей города.

Напомним, что с 6 ноября в Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация населения. Делается это в связи с высочайшим уровнем угрозы для жизни и здоровья мирного населения.

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Артем Гафаров