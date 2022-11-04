Следком по Татарстану добился погашения долгов по зарплате от ООО «Жил Сервис»

Сотрудники Следственного комитета по Татарстану добились от ООО «Жил Сервис» полного погашения долгов по зарплате, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с января по июль 2021 года компания не выплачивала заработную плату сотруднику, хотя возможность рассчитаться с ним у фирмы была.



В общей сложности задолженность компании составила более 170 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела она была полностью погашена, в связи с чем принято решение его прекратить.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», ООО «Жил Сервис» находится в Бугульме и занимается строительством. Выручка предприятия за 2021 год составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 4,6 миллиона. Владелец и директор компании — Радик Галиуллин.

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Артем Гафаров