«Зенит-Казань» уступил питерскому «Зениту»
Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» сыграл вничью с питерским «Зенитом». Центральный матч 6-го тура чемпионата России закончился со счетом 2:3.
По итогам четырех партий счет составлял 2:2 (21:25, 22:25, 27:25, 25:23). Питерский «Зенит» вырвал победу у казанцев в тай-брейке — 13:15.
Напомним, в конце прошлой недели «Зенит-Казань» обыграл белорусский ВК «Строитель». Матч закончился со счетом 3:0 (25:17, 25:19 и 25:13).
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