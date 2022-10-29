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«Зенит-Казань» уступил питерскому «Зениту»

22:11, 29.10.2022
«Зенит-Казань» уступил питерскому «Зениту»
Фото: пресс-служба ВК "Зенит-Казань"

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» сыграл вничью с питерским «Зенитом». Центральный матч 6-го тура чемпионата России закончился со счетом 2:3.

По итогам четырех партий счет составлял 2:2 (21:25, 22:25, 27:25, 25:23). Питерский «Зенит» вырвал победу у казанцев в тай-брейке — 13:15.

Напомним, в конце прошлой недели «Зенит-Казань» обыграл белорусский ВК «Строитель». Матч закончился со счетом 3:0 (25:17, 25:19 и 25:13).

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Татьяна Демина
СпортВолейбол Татарстан

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