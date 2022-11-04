Официальная статистика: в конце октября в Татарстане подорожали куриные яйца, бананы и свежие помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце октября подорожали куриные яйца, свежие огурцы и помидоры, а также бананы. Вместе с этим почти не изменилась стоимость соли и свинины.

Заметнее всего с 24 по 31 октября в республике выросла средняя цена свежих помидоров — на 6,8%. Она достигла 90,4 рубля за один килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Средняя цена бананов увеличилась на 1,47%, до 82,67 руб./кг. Упаковка из десяти куриных яиц за последнюю неделю октября подорожала на 1,27%, до 68,5 рубля.

Фото: Татарстанстат

Свежие огурцы в Татарстане стали дороже на 1,2%. На 31 октября средняя цена составила 86,26 руб./кг.

Минимально в конце прошлого месяца подорожали говядина, сосиски и сардельки, маргарин, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметана, творог, сычужные твердые и мягкие сыры, печенье, черный байховый чай, шлифованный рис, пшено, гречка, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Также выросли цены на сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Вместе с этим в конце октября в республике подешевели продукты, входящие в «борщевой набор». Снизились цены на свежую белокочанную капусту, столовую свеклу, картофель, репчатый лук и морковь.



Подорожание бананов, куриных яиц, свежих огурцов и помидоров в Татарстане зафиксировали и на предыдущей неделе — с 17 по 24 октября. За этот же период выросли цены на сливочное и подсолнечное масло, сметану, творог и некоторые другие продукты.



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Татьяна Демина