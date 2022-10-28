Официальная статистика: в Татарстане подорожали куриные яйца, свежие огурцы и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 17 по 24 октября в Татарстане подорожали куриные яйца, свежие огурцы, бананы и некоторые другие продукты. Не изменилась за неделю стоимость баранины, а также хлеба и хлебо-булочных изделий из пшеничной муки высшего сорта.

Заметнее всего подорожали куриные яйца — на 4,05%. На 24 октября средняя цена упаковки их десяти штук составила 67,68 рубля, следует из данных Татарстанстата.

Бананы за неделю стали дороже на 3,11%. На 24 октября средняя цена одного килограмма составила 81,38 рубля.

Свежие огурцы за неделю подорожали на 2,14%, до 84,72 руб./кг. За это же время средняя цена свежих помидор выросла на 1,13%, до 84,61 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Также за неделю в Татарстане выросли цены на:

полукопченную колбасу — на 1,8%, до 499,65 руб./кг;

Питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2; жирности — на 1,42%, на 86,61 руб./кг;

маргарин — на 1,38%, до 246 руб./кг;

Подорожали с 17 по 24 октября в республике говядина, мороженная неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, сметана, творог, сычуждыне твердые и мягкие сыры, овощные консервы для детского питания, печенье. Также выросли цены на шлифованный рис, пшено, вермилешь и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

Напомним, в Татарстане также подорожали свежая белокочанная капуста и столовая свекла, которые входят в так называемый борщевой набор. Вместе с этим снизились цены на картофель, репчатый лук и морковь.



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Татьяна Демина