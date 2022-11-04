Карета Екатерины II вновь открылась на Баумана в Казани после реставрации
После реставрации вновь открылась карета Екатерины II, сообщает администрация Приволжского и Вахитовского районов Казани. Жители и гости столицы Татарстана могут увидеть ее на пешеходной улице Баумана.
— Реставрация кареты закончена: художник Ильнур Бакиров аккуратно восстановил роспись кареты, — поделились в районной администрации.
Работы приурочили к 255-летию с момента, когда императрица подарила Казани свою карету. В честь этого бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить ее художественное оформление.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии