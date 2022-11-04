Карета Екатерины II вновь открылась на Баумана в Казани после реставрации

Фото: администрация Приволжского и Вахитовского районов Казани

После реставрации вновь открылась карета Екатерины II, сообщает администрация Приволжского и Вахитовского районов Казани. Жители и гости столицы Татарстана могут увидеть ее на пешеходной улице Баумана.

— Реставрация кареты закончена: художник Ильнур Бакиров аккуратно восстановил роспись кареты, — поделились в районной администрации.

Работы приурочили к 255-летию с момента, когда императрица подарила Казани свою карету. В честь этого бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить ее художественное оформление.



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Артем Гафаров