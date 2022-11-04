«Нижнекамскнефтехим» получил высший рейтинг кредитоспособности ruAAА

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» получило высший рейтинг кредитоспособности ruAAА. Он присвоен рейтинговым агентством «Эксперт РА».

До изменения оценки «Нижнекамскнефтехима» были ruAA-, что также говорит о высокой кредитоспособности, но немного не достающей до высших значений. Прогноз по рейтингу — стабильный, он не изменился.

Напомним, в конце октября СИБУР в Нижнекамске начал выпуск уникальной малотоннажной химии. Первая партия объемом 32 тонны произведена на линии производства простых полиэфиров завода по производству стирола и полиэфирных смол (СПС) «Нижнекамскнефтехима». Продукт уже прошел испытания на «Томскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» и получил высокую оценку специалистов.



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Артем Гафаров