СИБУР в Нижнекамске начал выпуск уникальной малотоннажной химии

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамское предприятие СИБУРа выпустило опытно-промышленную партию полиалкиленгликоля (ПАГ), специального синтетического масла для промышленного оборудования. Ранее ПАГ-масло в России не производилось, но использовалось в различных отраслях промышленности в качестве смазочного материала и теплоносителя.



Первая партия объемом 32 тонны произведена на линии производства простых полиэфиров завода по производству стирола и полиэфирных смол (СПС) «Нижнекамскнефтехима». Продукт уже прошел испытания на «Томскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» и получил высокую оценку специалистов.



— Появление на «Нижнекамскнефтехиме» собственного производства ПАГ — важнейшая история не только для предприятия, но и для региона в целом. Это один из успешных примеров СИБУРа по созданию собственных технологий и продуктов малотоннажной и специальной химии. Хочу отметить, что мы смогли наладить производство ПАГ на существующей линии синтеза простых полиэфиров, — отметил Марат Фаляхов, первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима».



ПАГ-масло имеет широкую сферу применения: в качестве смазочных материалов его используют в гидравлике и газоперекачивающем оборудовании, в охлаждающих жидкостях, например, в холодильной технике (компрессоры хладагента) как в бытовой, так и технике специального назначения (аналитические, медицинские приборы). Кроме того, в жидкостях для металлообработки, трансмиссионных маслах, цепных маслах, пищевых смазках и др. Также ПАГ-масла применяют в качестве высокотемпературных смазок и теплоносителей в бумажной, керамической, стекольной и других отраслях промышленности.



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Разработкой нового продукта занимались научные центры и предприятия СИБУРа, а также наши партнеры. Рецептура масла была разработана НТЦ «Нижнекамскнефтехима». Блендирование продукта прошло в ТАИФ-СМ. Полномасштабные лабораторное тестирование было осуществлено прикладной лабораторией Российского государственного университета нефти и газа. Опытно-промышленные испытания были проведены при участии специалистов НИОСТа (Научно-исследовательский центр СИБУРа). Сырье для производства базового масла на 100% локализовано на предприятиях СИБУРа. Полиалкиленгликоль обладает техническими преимуществами по сравнению с несинтетическими маслами — это превосходная смазывающая способность, хорошие характеристики несущей способности, хорошие низкотемпературные свойства, высокие индексы вязкости, работа при высоких нагрузках — давление и температура.

— Запуск нового проекта открывает дополнительные возможности по развитию бизнеса и продуктового портфеля компании. Есть интерес от отечественных промышленных предприятий, для которых наш ПАГ может стать частью решения задачи по поддержанию надежности оборудования, что в новых реалиях — один из ключевых приоритетов, — подчеркнул Ринат Гильмуллин, директор НТЦ «Нижнекамскнефтехима».



Линия производства простых полиэфиров СИБУРа в Нижнекамске позволяет выпускать до 15 тыс. тонн полиалкиленгликоля в год. Данные мощности позволят полностью удовлетворить спрос на ПАГ у отечественных потребителей, который по оценкам экспертов составляет около 5 тыс. тонн.

