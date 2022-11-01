В Татарстане в очередной раз ликвидировали незаконную свалку
Инспекторы Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга обнаружили несанкционированное складирование бытовых и строительных отходов. Нарушение было зафиксировано, после чего ведомство приняло меры.
Свалку ликвидировали в Набережных Челнах на пересечении улиц Промышленной и проспект КАМАЗа. Площадь незаконной свалки составила 861 кв. м, объем — 42 куб. м.
— В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, — добавили в Минэкологии Татарстана.
Также сегодня ведомство обнаружило захламление контейнерной площадки по ул. Исхаки в Азнакаево. Общая площадь захламления территории составила 50 кв. м.
Виновным оказалась управляющая компания «Жилсервис». Ведомство направило предостережение о необходимости устранения нарушения. На данный момент территория очищена.
25 октября в прямом эфире «Реального времени Live» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков ответил на вопросы читателей интернет-газеты. Также он рассказал, что за последние 5 лет в природоохранные мероприятия в республике было вложено 51 млрд 800 млн рублей.
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