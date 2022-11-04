В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды.

В Госдуме депутат от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать в России Министерство информации и пропаганды, передают «РИА Новости».



Гурулев высказал мнение, что если говорить об информационной войне, то, «конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем». Но он также отметил, что российское общество уже адаптировалось к информационной войне.

— Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, Министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все — от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то? — заявил Гурулев на пресс-конференции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще в мае на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием государственной системы защиты информации. Он заявил, что ждет конкретных предложений о принятии дополнительных шагов для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления. По словам президента, повышение защищенности информационных систем и сетей связи в госорганах является одной из самых важных задач.

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Илина Хакимова