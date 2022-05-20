Путин предложил подумать над формированием госсистемы защиты информации

На заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием государственной системы защиты информации. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что ждет конкретных предложений о принятии дополнительных шагов для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления. По словам президента, повышение защищенности информационных систем и сетей связи в госорганах является одной из самых важных задач.

Затем глава государства рассказал, что проведенные в прошлом году проверки показали уязвимость для массированных атак большинства действующих там ресурсов, деструктивного внешнего воздействия, особенно при использовании зарубежных технологий последнего поколения. Путин подчеркнул, что необходимо укреплять оборону отечественного цифрового пространства.

Также лидер России призвал повысить координацию действий по поддержке отечественных производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий. По его словам, часть работы уже выполнена. Например, создан национальный кризисный штаб по предупреждению целевых компьютерных атак, в каждом федеральном округе появились комиссии по информационной безопасности при полномочных представителях президента России. Однако Путин назвал главным в данной ситуации выстроить в единой логике и связать работу всех заинтересованных сторон в области ИТ-безопасности с учетом отраслевой и региональной специфики.

Фото: kremlin.ru

Также сегодня президент заявил, что против России развязали масштабную войну в киберпространстве. По его словам, число кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру росло последние годы, а после начала спецоперации на Украине увеличилось в разы. Однако киберагрессия против России, как и в целом «санкционный наскок», провалились.



Дарья Акимова