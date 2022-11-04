ЛДПР о двухлетней срочной службе: «Вместо «пожарных» мер, нужно продолжать создавать профессиональную армию»

В ЛДПР выразили мнение, что инициатива о возобновлении двухлетней срочной службы в армии вызовет «отторжение у граждан особенно на фоне проблем мобилизации», такое сообщение фракция опубликовала в своем telegram-канале.



— Начиная с XVI века срок службы в российский армии только сокращался, и мы не слышим веских аргументов, чтобы запускать этот процесс вспять. Вместо «пожарных» мер, нужно продолжать создавать профессиональную армию, которая будет укомплектована по последнему слову, мотивирована и подготовлена, — сказано в сообщении.

Партия также напомнила, что решение в 2006 году о переходе к службе в один год обосновывалось созданием контрактной армии. Также ЛДПР упомянуло о «таких издержках двухлетней службы, как неизбежная дедовщина: новобранцы становились жертвами т. н. «дедов», которые уже отслужили первый год. В 1990-е годы это омерзительное явление было повальным».

Фото: duma.gov.ru

Еще одним аргументом партии против увеличения срока службы в армии является факт того, что «двухлетний срок службы сам по себе не влияет на численность Вооруженных сил, но при этом «второгодникам» на срочной службе реально нечем заняться».

— В ходе возникшей дискуссии предлагаем параллельно рассмотреть и наше предложение — ввести ускоренный курс молодого бойца, в течение которого не подлежащие призыву граждане обучались бы основам воинской службы и умению обращаться с разными типами вооружения. Тем самым количество граждан, имеющих базовый военный опыт заметно вырастет, но мы избежим тех издержек, которые последуют за увеличением продолжительности срочной службы, — предложили в ЛДПР.

Замруководителя фракции ЛДПР, Ярослов Нилов, в своем telegram-канале высказал мнение, что «судьба идеи «двухлетней службы» повторит тропинку законопроекта об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации».

— Технически это примерно так: внесение проекта в Госдуму, неминуемый рост социальной напряженности, замеры общественных настроений и в итоге резкое сворачивание темы, — заключил Нилов.



По вопросу двухлетнего срока службы по призыву в России пройдут консультации, сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Комитет намерен проконсультироваться по этому вопросу с силовыми ведомствами. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, выразил мнение, что увеличение срока срочной службы не гарантирует повышения боеспособности армии.



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Илина Хакимова