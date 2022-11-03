Сенатор Клишас усомнился в идее возвращения к двухлетней срочной службе

Увеличение срока срочной службы не гарантирует повышения боеспособности армии. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии, — пишет он в своем telegram-канале.

Клишас добавил, что с современным оружием должны работать профессиональные военные. Также он согласился, что в первую очередь в данном вопросе должно учитываться мнение военных.

Фото: realnoevremya.ru

— Принимать решение — военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения, — заключил сенатор.

Напомним, по вопросу двухлетнего срока службы по призыву в России пройдут консультации. Комитет намерен проконсультироваться по этому вопросу с силовыми ведомствами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева