Сенатор Клишас усомнился в идее возвращения к двухлетней срочной службе
Увеличение срока срочной службы не гарантирует повышения боеспособности армии. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
— Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии, — пишет он в своем telegram-канале.
Клишас добавил, что с современным оружием должны работать профессиональные военные. Также он согласился, что в первую очередь в данном вопросе должно учитываться мнение военных.
— Принимать решение — военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения, — заключил сенатор.
Напомним, по вопросу двухлетнего срока службы по призыву в России пройдут консультации. Комитет намерен проконсультироваться по этому вопросу с силовыми ведомствами.
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