В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

По вопросу двухлетнего срока службы по призыву в России пройдут консультации, сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Комитет намерен проконсультироваться по этому вопросу с силовыми ведомствами.



— Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы, — приводит слова Бондарева «РИА Новости».

Он обосновал это тем, что за один год невозможно освоить новые системы и комплексы, которые поступают в Вооруженные силы.

— Я думаю, будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано, — заключил он.

Бондарев затруднился спрогнозировать сроки принятия решения о возобновлении двухлетнего срока службы в России в случае его одобрения.



Фото: realnoevremya.ru

Сенатор также считает, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти 2 года. Ранее призывники служили в сухопутных войсках 2 года, в ВМС — 3 года.

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Маргарита Головатенко