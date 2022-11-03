Россия передала Великобритании данные о причастности страны к атаке в Севастополе

Россия передала послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом посол России Андрей Келин сообщил в эфире телеканала Sky News.

— Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной, — сказал он.

Напомним, 3 ноября Броннерт была вызвана в МИД России, где ей был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке сил Украины с целью диверсий в Черном море.

Фото: upload.wikimedia.org

На прошлой неделе в российском военном ведомстве сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании атаки беспилотников на Севастополь. Напомним, 29 октября в Севастополе были уничтожены летательные и надводные беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

Минобороны России также сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков». В свою очередь Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к теракту.



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Максим Кокунин