Комитет ООН принял российский проект резолюции в сфере информационной безопасности

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ поддержали 112 делегаций, против выступили 52, воздержались 10 стран. Проект будет рассмотрен Генассамблеей полного состава в декабре.

В документе содержится призыв к государствам-членам в рамках Рабочей группы открытого состава «продолжать обмениваться мнениями о регулярном институциональном диалоге по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий». Соавторами выступили еще 12 государств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, вчера первый комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе.



Документ поддержали 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны. Теперь проект будет рассмотрен Генассамблеей полного состава в декабре.



Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН также одобрил российский проект резолюции «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». За документ выступили 124 делегации, против — 48, воздержались девять стран.

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Максим Кокунин