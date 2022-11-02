Снижение зарплат россиян в августе замедлилось до 1,2% в реальном выражении

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Снижение реального размера зарплат в России в августе текущего года составило 1,2% в годовом выражении после падения на 3,2% в июле и июне. Такие данные приводит Росстат.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в августе 2022 года составила 59 тысяч 907 рублей, увеличившись на 12,9% по сравнению с августом 2021 года.

В целом с января по август этого года зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в реальном — снизились на 1,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, снижение реального размера заработной платы в России в июле 2022 года с поправкой на инфляцию составило 3,2% в годовом выражении после падения также на 3,2% в июне, в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле.



По данным ведомства, среднемесячная зарплата в номинальном выражении в июле этого года составила 62,2 тыс. рублей, продемонстрировав увеличение на 11,4% по сравнению с июлем 2021-го.



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Максим Кокунин