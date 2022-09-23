Пенсионерка из Казани перечислила мошенникам 300 тысяч рублей, чтобы помочь внучке, попавшей в ДТП

Пенсионерка из Казани перечислила 300 тысяч рублей мошенникам, которые по телефону убедили ее в том, что ее внучка попала в ДТП и ей необходима помощь, сообщает пресс-служба МВД по городу.



После того как 91-летняя заявительница передала деньги курьеру, с ней связался «адвокат», который заявил, что ее внучке помогут. Однако позднее пенсионерка связалась с родственницей — та была в полном порядке. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Татарстане задержали 21-летнего курьера-мошенника из Уфы, обманувшего двух пенсионеров на 1,6 млн рублей. Схема была такой же — по телефону злоумышленники сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. Им предлагали посодействовать — уладить вопросы как с правоохранительными органами, так и с пострадавшими. Пенсионеры собирали свои сбережения и передавали прибывшему курьеру.

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Маргарита Головатенко