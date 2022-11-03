Президентом Федерации баскетбола Татарстана стал Богдан Богачев
В Министерстве спорта Татарстана состоялась отчетно-выборная конференция Федерации баскетбола республики. По ее итогам новым президентом организации единогласно избран Богдан Богачев, сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба УНИКС.
УНИКС поздравил Богачева с назначением, отметив, что он обладает высокой компетентностью в решении профессиональных вопросов.
— Желаем Вам плодотворной работы на новом посту! Поддерживаем Вас в Вашем стремлении развивать детско-юношескую баскетбольную систему, — говорится в сообщении клуба.
Стоит отметить, что отец Богдана Богачева — Евгений Богачев, президент баскетбольного клуба УНИКС.
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