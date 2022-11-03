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Президентом Федерации баскетбола Татарстана стал Богдан Богачев

16:07, 03.11.2022 2
Президентом Федерации баскетбола Татарстана стал Богдан Богачев
Фото: t.me/unics_basket

В Министерстве спорта Татарстана состоялась отчетно-выборная конференция Федерации баскетбола республики. По ее итогам новым президентом организации единогласно избран Богдан Богачев, сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба УНИКС.

УНИКС поздравил Богачева с назначением, отметив, что он обладает высокой компетентностью в решении профессиональных вопросов.

— Желаем Вам плодотворной работы на новом посту! Поддерживаем Вас в Вашем стремлении развивать детско-юношескую баскетбольную систему, — говорится в сообщении клуба.

Фото: Максим Платонов (архив)

Стоит отметить, что отец Богдана Богачева — Евгений Богачев, президент баскетбольного клуба УНИКС.

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Максим Кокунин
СпортБаскетбол Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    А не слишком ли все очевидно получилось ? ? ?
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  • Анонимно 03 ноя
    Кто он?
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