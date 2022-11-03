Спектакль из Татарстана стал номинантом «Золотой маски — 2023»

Сегодня стали известны номинанты главной российской театральной премии «Золотая маска» 2023 года. Танцевальный перформанс «ДӨР» творческого объединения «Алиф» и театральной площадки «MOÑ» был представлен сразу в пяти номинациях.

Сам спектакль претендует на победу в номинации «Современный танец/спектакль».

Работа хореографов Марии и Марселя Нуриевых претендует на победу в номинации «Работа балетмейстера-хореографа в современном танце». Мария Нуриева представлена в номинации «Женская роль в современном танце», а Марсель Нуриев — в номинации «Мужская роль в современном танце». Композиторы Сугдэр Лудуп, Эрик Марковский и Мелас Спиридон — в номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

Танцевальный перформанс «ДӨР» рассказывает о связях, которые возникают и распадаются, вторя ритму узоров внутри замкнутого пространства ковра. «Звуки наполняют пространство волнами вибраций. Тела оставляют тени и невидимые орнаменты в пустоте. Слово «ДӨР» в переводе с тувинского языка означает «почетное место в юрте» (напротив входа) и «сторону, противоположную фасаду», говорится в аннотации спектакля.

Кроме того, спектакль Тинчуринского театра «Ал яулык, зәңгәр шәл» («Розовый платок, голубая шаль») вошел в лонг-лист «Золотой маски» и отмечен экспертами как «самый заметный спектакль сезона 2020—2021 годов, по мнению экспертного совета». Режиссерами спектакля выступили выпускники режиссерского курса Туфана Имамутдинова Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Булат Минкин и Рамиль Камалов. Также в лонг-листе — «Здесь был Кай» и «Тень» Театра юного зрителя и «Отстань от себя» от «MOÑ».

Фото: commons.wikimedia.org

В прошлом году в номинацию «Драма / Спектакль большой формы» вошел спектакль Казанского ТЮЗа «Иваново детство». «На заре» Драматического театра им. Т.А. Миннуллина из Нижнекамска отмечен в номинации «Драма / Спектакль малой формы».

В лонг-лист в категории «Драматический театр и театр кукол» попали семь спектаклей из Казани, Буинска, Набережных Челнов и Большой Атни. В категории «Музыкальный театр» отмечены пять постановок из Казани.

Лучшими режиссерами могут стать Туфан Имамутдинов (Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск) и Антон Федоров (Казанский ТЮЗ), исполнителями мужской роли — Нияз Зиннатуллин и Ильнур Гарифуллин из ТЮЗа.

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Максим Кокунин