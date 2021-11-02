Объявлены номинанты премии «Золотая маска» — среди них представители Татарстана

Сегодня были объявлены номинанты на премию «Золотая маска». Ими стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций. Среди них множество постановок, актеров и режиссеров из Татарстана. Полный список опубликован на сайте премии.



В номинацию «Драма / Спектакль большой формы» вошел спектакль Казанского ТЮЗа «Иваново детство». «На заре» Драматического театра им. Т.А. Миннуллина из Нижнекамска отмечен в номинации «Драма / Спектакль малой формы».

В лонг-лист в категории «Драматический театр и театр кукол» попали 7 спектаклей из Казани, Буинска, Набережных Челнов и Большой Атни. В категории «Музыкальный театр» отмечены 5 постановок из Казани.

Лучшими режиссерами могут стать Туфан Имамутдинов (Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск) и Антон Федоров (Казанский ТЮЗ), исполнителями мужской роли — Нияз Зиннатуллин и Ильнур Гарифуллин из ТЮЗа.

Представители Татарстана также отмечены в категории среди художников по свету, актеров-кукольников и в номинации «Современный танец/ Спектакль».

Фото: commons.wikimedia.org

В 2020 году два спектакля из РТ стали номинантами премии по итогам сезона-2019/2020.



Дарья Акимова