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В Казани снесут три незаконно установленных торговых объекта

10:00, 27.10.2022 1
В Казани снесут три незаконно установленных торговых объекта
Фото: realnoevremya.ru

В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению, распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

В новом списке оказались три торговых объекта по адресам:

  • улица Лиственная, вблизи дома №15, (ж.м. Салмачи);
  • улица Масгута Латыпова, вблизи дома №74;
  • улица Рихарда Зорге, вблизи дома №39а.

Собственники указанных объектов должны добровольно убрать их до 31 октября. Если они не выполнят предписание, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 1 ноября по 29 января следующего года.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе городские власти также утвердили перечень объектов, которые подлежат демонтажу или перемещению. Среди них:

  • ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома №49 — торговый павильон;
  • ул. Восстания, вблизи дома №105 — киоск по продаже воды;
  • ул. Беломорская, вблизи дома №270 — киоск по продаже воды;
  • ул. Химиков, вблизи дома №19 — киоск по продаже воды;
  • ул. Гудованцева, вблизи дома №43 — киоск по продаже воды и др.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:38
    улица Рихарда Зорге 97 поставили ларьки не пройти товар до дороги разложили !
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