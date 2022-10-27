В Казани снесут три незаконно установленных торговых объекта

В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению, распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

В новом списке оказались три торговых объекта по адресам:

улица Лиственная, вблизи дома №15, (ж.м. Салмачи);

улица Масгута Латыпова, вблизи дома №74;

улица Рихарда Зорге, вблизи дома №39а.

Собственники указанных объектов должны добровольно убрать их до 31 октября. Если они не выполнят предписание, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 1 ноября по 29 января следующего года.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе городские власти также утвердили перечень объектов, которые подлежат демонтажу или перемещению. Среди них:

ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома №49 — торговый павильон;

ул. Восстания, вблизи дома №105 — киоск по продаже воды;

ул. Беломорская, вблизи дома №270 — киоск по продаже воды;

ул. Химиков, вблизи дома №19 — киоск по продаже воды;

ул. Гудованцева, вблизи дома №43 — киоск по продаже воды и др.

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Максим Кокунин