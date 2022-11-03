Объем сделок на СПБ бирже за месяц сократился вдвое — до $2,47 миллиарда

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В октябре по сравнению с сентябрем 2022 года объем сделок в стоимостном выражении сократился на 57,7% — до $2,47 миллиарда. При этом по сравнению с октябрем прошлого года этот показатель упал на 92% ($30,88 млрд).

— Среднедневный объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в октябре снизился на 57,69% по сравнению с сентябрем и составил $120 млн. Участниками торгов в режиме основных торгов в октябре было заключено 2,91 млн сделок (7,90 млн сделок в сентябре), — говорится в заявлении торговой площадки.

Количество активных счетов инвесторов в октябре снизилось на 50,40% и составило 175 тысяч против 352,82 тыс. в сентябре. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,76 млн. В октябре сделки заключались с 1 777 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.

Стоимостный объем сделок в режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами по итогам октября увеличился на 48,79% по сравнению с аналогичным показателем сентября и составил HK$590 млн — что эквивалентно $74,74 миллиона.

Участники торгов и их клиенты в режиме основных торгов в октябре заключили более 132 тысяч сделок. Рост по сравнению с сентябрем составил 82,36%. Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов составило 22,15 тыс. — увеличение на 45,24% к показателю сентября.

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Артем Гафаров