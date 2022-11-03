За сутки в России выявили 6 375 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 6 375 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали 1 235 человек. Всего по стране зарегистрировано 21 447 518 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 3 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 774 пациентов. Всего вылечившихся — 20 832 520 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 73 россиян. Всего от инфекции скончались 390 388 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко