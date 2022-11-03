Главное о коронавирусе на 3 ноября: карантин на заводе по производству iPhone, по 120 тыс. на лечение москвичей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за сутки выявили 136 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 136 человек. Всего на 2 ноября в республике зарегистрирован 187 871 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 184 596 человек, за минувшие сутки — 159. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 32 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус все больше напоминает сезонную инфекцию

За последние сутки в России выявили 6 375 случаев коронавируса, выздоровели 9 774 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 447 518, а выздоровевших — до 20 832 520. Госпитализировали за сутки 1 235 человек. Умерли 73 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 390 388 человек.

Стоимость лечения пациента с COVID-19 в Москве на 2023 год составит минимум 120 тыс. рублей — на уровне 2022-го, сообщила директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) Ирина Урванова: «Плюс дополнительно еще те затраты, которые по лекарственным препаратам в рамках тарифного соглашения, которые мы возмещаем медицинским учреждениям по дополнительным тарифам».

Фото: duma.mos.ru

По ее словам, рост числа случаев госпитализаций в 2023 году может составить 4,5%: «У нас в рамках уточненных планов на 2022 год объем высокотехнологичной медицинской помощи заявлен на 99 тыс. случаев. <…> В прогнозном варианте на 2023 год мы заявляем уже 104 тыс. случаев госпитализации».

В Энергодар Запорожской области завезли 3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего там болеют 10 человек, они получают необходимые лекарственные препараты бесплатно.

Коронавирус все больше напоминает сезонную инфекцию, высказала мнение заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная: «Несмотря на рост заболеваемости, несмотря на повышение контагиозности, мы видим существенное снижение числа тяжелых форм инфекции, которые по удельному весу практически приближаются к тяжелым формам при других респираторных инфекциях. Увеличивается удельный вес циркуляции коронавируса среди условно здорового населения — до 30—40%, и, как всегда, дети чаще начинают болеть [ковидом], как и другими респираторными инфекциями, [они] составляют уже практически до 20% среди всех заболевших».

С 24 по 30 октября более 2,3 млн человек заразились коронавирусом, более 9 тыс. умерли

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 631 324 387 раз, 6 594 803 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 611 400). На второй строчке — Индия (44 655 926), на третьей — Франция (37 068 741), на четвертой — Германия (35 728 277), на пятой — Бразилия (34 837 035).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 071 578). За ними следуют Бразилия (688 219), Индия (530 461), Россия (382 438, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 410).





За время пандемии было сделано 12 841 996 997 инъекций вакцины против коронавируса.

По подсчетам Национального центра исследований в области иммунизации и заболеваний, не менее 65% австралийцев переболели коронавирусом за время пандемии. Для изучения медики взяли образцы крови более чем у 7 тысяч жителей страны. Они уточняют, что в реальности число переболевших, скорее всего, значительно выше.



С 24 по 30 октября более 2,3 млн человек заразились коронавирусом, более 9 тыс. умерли. По данным ВОЗ, число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 17%, а количество смертей — на 5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Китая в среду ввели строгие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, где в том числе расположен завод тайваньского производителя электроники Foxconn — крупнейшее предприятие по производству телефонов iPhone. В воскресенье отдел пропаганды городского комитета Компартии Китая подтвердил информацию о вспышке COVID-19 на заводе, из-за этого производство iPhone может снизиться на 30%.

Дарья Пинегина