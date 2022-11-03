МВД Татарстана просит заочного ареста для предправления «Укртатнафты» Павла Овчаренко

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Вахитовский суд Казани поступили новые ходатайства о заочном аресте фигурантов дела о хищении 800 тысяч тонн нефти. Следователи ГСУ МВД по Татарстану просят избрать эту меру пресечения для председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко и бизнесмена Александра Ярославского — с момента их экстрадиции либо задержания на территории РФ.

В пресс-службе суда подтверждают — заседания уже назначены.

Накануне Вахитовский суд заочно арестовал двух украинских олигархов — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Всей четверке фигурантов уже предъявлены заочные обвинения.

По версии следствия, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.

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