МВД Татарстана просит заочного ареста для предправления «Укртатнафты» Павла Овчаренко
Как стало известно «Реальному времени», в Вахитовский суд Казани поступили новые ходатайства о заочном аресте фигурантов дела о хищении 800 тысяч тонн нефти. Следователи ГСУ МВД по Татарстану просят избрать эту меру пресечения для председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко и бизнесмена Александра Ярославского — с момента их экстрадиции либо задержания на территории РФ.
В пресс-службе суда подтверждают — заседания уже назначены.
Накануне Вахитовский суд заочно арестовал двух украинских олигархов — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Всей четверке фигурантов уже предъявлены заочные обвинения.
По версии следствия, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.
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