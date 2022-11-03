Госдеп заявил, что США попытаются пресечь «поставки оружия» из КНДР в Россию

США хотят задействовать все имеющиеся возможности, чтобы пресечь поставки оружия, якобы идущие в Россию из КНДР. Для решения этого вопроса американские власти призывают вмешаться страны с рычагами влияния на северокорейские власти, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.



— Точно так же, как мы используем все возможности и будем использовать все возможности для противодействия иранским поставкам оружия в Россию, мы будем делать то же самое в отношении поставок оружия из КНДР в Россию, — приводит его слова «РИА Новости».

Прайс подчеркнул, что для этого есть существующие санкционные механизмы. США рассмотрят дополнительные инструменты и полномочия, которые могут задействовать.

Фото: U.S. Department of State

О якобы поставках России «значительного числа» артиллерийских снарядов Северной Кореей заявлял в среду координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Подобные заявления опровергались минобороны КНДР — там настаивали, что Северная Корея не поставляла России оружие или боеприпасы и не имеет таких планов. Подчеркивалось, что цель подобных заявления США — подрыв имиджа Пхеньяна.

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Маргарита Головатенко