Россияне больше не смогут владеть оружием в Эстонии

Правительство Эстонии приняло и одобрило поправки к закону об оружии, запрещающие гражданам России, Беларуси и других стран, живущим в Эстонии, владеть оружием, передают «РИА Новости». Инициатором проекта выступил МИД страны, законопроект будет передан в парламент. Закон должен вступить в силу в начале 2023 года.

Поправки к закону коснутся более 1300 физических лиц, у которых в общей сложности около 3080 единиц оружия.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что такие меры были приняты с целью обеспечения дополнительной безопасности и общественного порядка. Он обосновал такое решение так: страна не может рисковать тем, что граждане враждебного иностранного государства имеют в Эстонии разрешение на оружие. Ляэнеметс выразил мнение, что «они(граждане враждебных стран прим. ред.) могут в какой-то ситуации почувствовать, что должны взяться за оружие, чтобы защитить интересы своей родной страны, и этим законом мы устраняем такие риски».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Согласно поправкам к закону об оружии, граждане РФ и Белоруссии должны будут до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность свое оружие. Право на владение оружием в Эстонской Республике должно быть у граждан Эстонии, а также у граждан Европейского союза и стран НАТО. Все остальные должны отказаться от оружия, — сказано в сообщении.



Глава МВД страны добавил, что после того, как закон вступит силу, разрешение на оружие проживающих здесь граждан стран, которые не входят в ЕС и НАТО, действительны лишь в течение одного года. Далее владельцам придется передать его в полицию или же утилизировать самостоятельно в установленный срок. Если этого не произойдет, полиция должна экспроприировать оружиет по среднерыночной цене.

Ранее депутаты однопалатного парламента Эстонии объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. В поддержку данного заявления выступили 88 депутатов, «воздержавшихся или проголосовавших против не было». В указанном документе Россия квалифицируется как «государство — спонсор терроризма», а также «главная угроза миру в Европе».



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Илина Хакимова