Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн, сообщает пресс-служба главы республики.

В международном аэропорту города Манама его встретил чрезвычайный и полномочный посол России, член королевской семьи Хамад бен Ибрахим Аль Халифа, вице-президент высшего совета по вопросам окружающей среды Фейсал бен Рашид бен Иса Аль Халифа, а так же председатель высшего совета по исламским делам, шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа.

Завтра утром Рустам Минниханов по приглашению бахрейнской стороны примет участие в форуме «Значение диалога между религиями» и выступит на международной площадке в качестве председателя Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Кроме того, у Минниханова запланирован ряд встреч с представителями руководства Бахрейна, а также участниками форума.

Фото: пресс-служба президента РТ

В августе президент Татарстана встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. В ходе встречи глава региона заявил о необходимости наращивания промышленного сотрудничества между республикой и королевством.

— Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Это поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров, — сказал он.



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Максим Кокунин