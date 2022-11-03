Татарстан вошел в топ-10 популярных направлений для туризма

МТС провел исследование, в ходе которого выяснил, что турптопок в Татарстане, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 7%. Таким образом республика вошла в топ-регионов по России. (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



Однако список самых популярных регионов остался тем же: на первом месте Москва, на втором Краснодарский край, на третьем — Санкт-Петербург. На них приходится 48% всего турпотока. Следом места в топ-10 вместе с Татарстаном делят Башкирия, Ставропольский край, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области.



Фото: realnoevremya.ru

Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане, отметил, что в республике есть все для развития внутреннего туризма — удобное расположение, инфраструктура, богатая история, уникальные исторические, природные и культурные объекты.

Эксперты также отметили, что россияне стали отдавать свое предпочтение бюджетным вариантам жилья — доля объема бронирования отелей сократилась на 8%. Туристы чаще стали пользоваться услугами мини-отелей и гостевых домов — на них пришлось 17% от всех бронирований в январе — августе 2022 года. Выросла доля хостелов — она составила 2,5%. Тем не менее пока туристы чаще всего выбирают все же отели.

Напомним, что в 2023 году Татарстан планирует увеличить турпоток из Ирана, Китая и стран Ближнего Востока. Республика активно разрабатывает туристические продукты для гостей из этих стран, чтобы увеличить долю туристов в регионе.

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Илина Хакимова