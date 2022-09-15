Татарстан хочет привлечь туристов Ирана, Китая и стран Ближнего Востока
В 2023 году Татарстан планирует увеличить турпоток из Ирана, Китая и стран Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.
Республика активно разрабатывает туристические продукты для гостей из этих стран, чтобы увеличить долю туристов в регион.
— В прошлом году иностранных туристов не было. В этом году иностранных туристов тоже практически нет. Мы сейчас начинаем уже работать над новыми рынками, чтобы эти иностранные туристы появились в 2023 году. То есть это рынки ближневосточных стран, рынок Ирана, и, мы надеемся, что нам откроется рынок Китая, — рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
Он также напомнил, что в 2021 году Татарстан посетили 3,3 млн человек. А в нынешнем году отмечается прирост на 15% по основным туристическим центрам республики. Иванов выразил большую надежду, что такие же темпы сохранятся и осенью.
За восемь месяцев этого года туристический поток в основные турцентры Татарстана вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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