Татарстан хочет привлечь туристов Ирана, Китая и стран Ближнего Востока

В 2023 году Татарстан планирует увеличить турпоток из Ирана, Китая и стран Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

Республика активно разрабатывает туристические продукты для гостей из этих стран, чтобы увеличить долю туристов в регион.

— В прошлом году иностранных туристов не было. В этом году иностранных туристов тоже практически нет. Мы сейчас начинаем уже работать над новыми рынками, чтобы эти иностранные туристы появились в 2023 году. То есть это рынки ближневосточных стран, рынок Ирана, и, мы надеемся, что нам откроется рынок Китая, — рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Фото: Максим Платонов (Свияжск)

Он также напомнил, что в 2021 году Татарстан посетили 3,3 млн человек. А в нынешнем году отмечается прирост на 15% по основным туристическим центрам республики. Иванов выразил большую надежду, что такие же темпы сохранятся и осенью.



За восемь месяцев этого года туристический поток в основные турцентры Татарстана вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



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Илина Хакимова