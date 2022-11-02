Минпромторг России внес в список для параллельного импорта алкоголь
Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.
Стоит отметить, что в список вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и другие.
Кроме того, в обновленный список разрешенного параллельного импорта включена продукция компаний Marvel, Disney, Pixar и DC Comics. Однако речь не идет об их основной продукции — комиксах и фильмах. В соответствии с кодом группы товаров лишь разрешен ввоз игрушек и кукол.
В сентябре Минпромторг только предлагал внести в перечень для параллельного импорта алкогольные напитки. В ведомстве отмечали, что в страну могли бы ввозиться вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов.
Сегодня стало известно о приостановке поставок продукции бренда Jägermeister в Россию.
В Федерации рестораторов и отельеров России не считают приостановку поставок Jägermeister «большой потерей» ввиду большого количества альтернатив и возможностей параллельного импорта, рассказал ее вице-президент Вадим Прасов.
Среди альтернатив Прасов назвал бальзамы «Бугульма» и «Тайга». Он упомянул, что остатков Jägermeister должно хватить примерно на полгода. В последующем можно будет использовать возможности параллельного импорта.
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