Рестораторы могут заменить ликеры Jägermeister бальзамами «Бугульма» и «Тайга»

В Федерации рестораторов и отельеров России не считают приостановку поставок Jägermeister «большой потерей» ввиду большого количества альтернатив и возможностей параллельного импорта, об этом заявил «Ведомостям» ее вице-президент Вадим Прасов.

Среди альтернатив Прасов назвал бальзамы «Бугульма» и «Тайга». Он упомянул, что остатков Jägermeister должно хватить примерно на полгода. В последующем можно будет использовать возможности параллельного импорта.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов отметил, что напиток Jägermeister «не самый ходовой», с учетом запасов на складах на полгода его точно хватит.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О приостановке поставок продукции Jägermeister в Россию Миронов сообщил 1 ноября.

«Бугульма» — марка темного бальзама крепостью 40°, производится татарстанским предприятием «Татспиртпром».

В сентябре Минпромторг России предложил внести в перечень для параллельного импорта алкогольные напитки. Ведомство предлагало импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. Обсуждалось включение в обновленный перечень для параллельного импорта таких брендов, как Jägermeister, Martini, Moet, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi, и других.



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Маргарита Головатенко