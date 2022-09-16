Минпромторг России предложил внести в перечень товаров для параллельного импорта алкоголь

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России предложил внести в перечень для параллельного импорта алкогольные напитки. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, ведомство предлагает импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В обновленный перечень для параллельного импорта могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера в Федеральной таможенной службе сообщили, что с начала действия механизма параллельного импорта в Россию завезли более 1,3 миллиона тонн товаров.

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Татьяна Леухина