Для спортивных сборных Татарстана закупят парадную экипировку за 4,6 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для спортивных сборных команд Татарстана закупят парадную экипировку. Потратить на нее готовы 4,65 миллиона рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Закупить планируют 422 парадных мужских костюма из куртки и брюк размерами от с 36 по 60. Стоимость одного оценивается в 7 825 рублей.

Цветность основной ткани должна соответствовать международной карте Pantone: 19-4025 TPX. На правой стороне от воротника до низа куртки нанесут рисунок в дизайне проекта «Наследие Татарстана».

Скриншот документации

Также закупаят 442 синтетические футболки спортивного приталенного кроя с V-образным воротником. Стоимость каждой составляет 1 912 рублей.

Каждая футболка должна быть упакована в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет соответствующего размера. На верхнюю часть спинки нанесут надпись «Татарстан», слева на полочке в области груди — официальный герб республики, а справа — белый логотип «Минспорт».

Скриншот документации

В списке также 442 темно-синие мужские бейсболки размеров 58—60. Стоимость каждой — 1 288 рублей.

По центру переднего клина разместят официальный герб республики. На левом боковом клине вышивка — «Татарстан», на правом — «Минспорт».

Скриншот документации

Одежду должны поставить до 18 декабря этого года. Заказчик — Министерство спорта Татарстана.

В 2016 году на спортивную экипировку для членов сборных команд Татарстана выделили 3,7 миллиона рублей. Ее пошили в Италии.



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Татьяна Демина